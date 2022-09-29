Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова сравнила подход к постановке программ в России и Америке.

«Я тоже давно заметила, что у нас, скажем так, главное в катании — тянуть ноги, прям высоко задирать. Есть у тебя стоит крюк или скобка, то ты должен сделать их так, как у тебя стоит это на тестах. Когда я приехала в Америку, первое, что меня удивило в работе, когда Ше-Линн сказала: «А зачем ты так высоко ногу поднимаешь? Сделай, как тебе удобно. Ты должна чувствовать себя комфортно в этом положении. Мы можем сколько угодно ставить тебе шаги, но если тебе будет некомфортно, это будет смотреться нелепо». Наверное, это самое главное, что я привнесла в своё катание, в свои постановки.

У нас, как правило, любят ставить очень вычурно, чтоб ниже садиться, выше поднимать ноги, руки обязательно должны быть в сторону. Я всё-таки тоже люблю более свободное катание. Для меня важно, чтоб я смотрела на программу и видела, что фигуристу в этой программе удобно. Если ставить неудобно, то как бы ты ни делал, как бы ты не заучил – это всё будет смотреться негармонично, чего-то будет не хватать. И Николай Морозов мне рассказывал, что ты должен делать так, как тебе комфортно. Если ты хочешь сделать корпус в определённую сторону – делай. Ты должна чувствовать дугу, не сопротивляться законам физики. Если тебя дуга тянет вовнутрь и корпус тебе хочется сделать вовнутрь – сделай так. Я больше за индивидуальность, за свободное катание», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.