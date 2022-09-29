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Елена Радионова рассказала, как начала работать с Плющенко и Рудковской

Елена Радионова рассказала, как начала работать с Плющенко и Рудковской
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова рассказала, как начала работать с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его супругой Яной Рудковской.

«Это было очень внезапно. Первой, получается, Яна Александровна позвонила с YouTube-шоу. И первоначально мы и делали YouTube-шоу, но потом через какое-то время позвонил Евгений Викторович и спросил, готова ли я поставить программы Веронике Жилиной. Конечно, я была готова, мне это было интересно. Достаточно неожиданно всё сложилось: начинала с ведущей, а сейчас ещё и постановщик. Работается хорошо, с Яной Александровной сразу нашли общий язык. Может, потому, что мы два козерога (смеётся), как-то сразу на одной волне. И с Евгением Викторовичем тоже достаточно комфортно ведётся тренировочный процесс», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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