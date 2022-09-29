Елена Радионова: в фигурном катании происходит затишье перед бурей

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова высказала мнение, что в современном фигурном катании происходит затишье перед бурей.

«Мне кажется, сейчас вообще в фигурном катании какое-то затишье происходит. Затишье перед бурей, как говорится. Поэтому нас точно ждёт что-то интересное. Возможно, сейчас как раз подрастают новые звёздочки фигурного катания. Вот, кстати, Илья Малинин — очень хороший одиночник, и будет интересно на него посмотреть, потому что он первый, кто исполнил четверной аксель. Это тоже такая сенсация, можно сказать. Посмотрим. Конечно, всегда грустно, когда лидеры уходят, потому что их любят зрители, их любят фанаты. Но на смену им приходят юные звёздочки, которые потом становятся не менее популярными», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.