Сара Уртадо обратилась к Гурейро на фоне приостановки карьеры из-за болезни Загорски
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Испанская фигуристка Сара Уртадо, выступающая в танцах на льду, обратилась к российскому фигуристу Джонатану Гурейро. Ранее Гурейро сообщил, что он и его партнёрша Тиффани Загорски решили приостановить карьеру на один сезон, написав в своих социальных сетях: «В прошлом году у Тиффани диагностировали тяжёлую болезнь, которая, к сожалению, лишила её возможности полноценно выступать в том сезоне. Мы решили не торопить процессы восстановления и взять перерыв в этом сезоне».
«Я уже скучаю по вам. Но здоровье превыше всего», — написала Сара Уртадо в комментариях к соответствующему посту Гурейро в соцсетях.
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