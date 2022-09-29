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Заместитель министра спорта Морозов объяснил причину повестки фигуристу Алиеву

Заместитель министра спорта Морозов объяснил причину повестки фигуристу Алиеву
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Заместитель министра спорта Алексей Морозов рассказал, зачем российского фигуриста Дмитрия Алиева вызывали в военный комиссариат.

«Спортсмен, получая повестку, сообщает в ЦСП, и дальше проводится работа. Не все вызываются в военкоматы для мобилизации. Например, Алиев был вызван для уточнения данных и отметки в военкомате, что он находится не за рубежом. Тут надо адекватно реагировать. Работа проводится каждодневная, ситуация непростая.

Прежде всего мы руководствуемся указом президента и конституцией. Как вы знаете, у нас создан штаб, мы находимся на связи с правительством и министерством обороны. По поручению правительства выработаны критерии для спортсменов основного состава сборных команд», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

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