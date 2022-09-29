Елизавета Туктамышева исполнит роль Герды в шоу «Снежная королева» Ильи Авербуха

Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева выступит в роли Герды в шоу «Снежная королева». Мероприятия пройдут в Перми 3 и 4 января 2023 года.

В ледовом шоу серебряного призёра Олимпийских игр, хореографа и продюсера Ильи Авербуха примут участие олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин и олимпийские чемпионы в парном катании 2006 года Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

Видео: Елизавета Туктамышева. Короткая программа