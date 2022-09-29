Журналистка CNN отреагировала на появление своего голоса в программе Валиевой

Американская журналистка Кристин Бренан, которая освещала допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, оказалась крайне удивлена, услышав свой голос в музыкальном сопровождении новой произвольной программы спортсменки.

«Скандал с фигуристкой Камилой Валиевой принимает неожиданный оборот, которого я не ожидала. На этой неделе интернет преподнёс беспрецедентный сюрприз: новая произвольная программа Валиевой на сезон-2022/2023 с моим участием. Это на самом деле мой голос: отрывок из комментария CNN через несколько часов после шокирующего срыва Валиевой в женской произвольной программе в феврале в Пекине.

На недавних предсезонных прокатах в России Валиева, мрачно одетая в чёрное, стоит на льду под звуки зловещей музыки. После нескольких слов на русском языке, звучащих на всю арену, следуют следующие слова на английском «Это было неожиданно, это было шокирующе…», которые были моими.

В этот момент Валиева начинает кататься, а заканчивая через четыре минуты, натягивает на голову чёрный капюшон — артистический приём, напоминающий, как она промчалась мимо журналистов, пряча лицо в олимпийской микст-зоне в разгар допингового скандала более чем семь месяцев назад.

Валиева и её команда использовали лишь небольшую часть моих комментариев на CNN от 17 февраля 2022 года. Вот ещё, отражающие пугающее поведение, которое тренеры Валиевой продемонстрировали по отношению к ней после положительного теста на допинг и плохого выступления на льду: «Это было неожиданно, это было шокирующе, это было душераздирающе, и вы не могли не думать, что видите результаты жестокого обращения с ребёнком прямо здесь, на льду, на олимпийском льду, на величайшей сцене в мире», — пишет Бренан в своей колонке в USA TODAY.

Американская журналистка также напомнила, что расследование ещё не завершено, а соответственно, медали командного турнира, в котором участвовала Валиева, до сих пор не нашли своих обладателей. Бренан констатировала, что из-за запрета на выступление россиян на международных турнирах новую произвольную Валиевой увидят немногие.