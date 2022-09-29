Ксения Синицына вернулась в одиночное катание и выступит на этапах Гран-при России

Серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года в женском одиночном катании и победительница командного турнира этих Игр 18-летняя фигуристка Ксения Синицына рассказала, что в межсезонье пробовала перейти в парное катание, но в итоге вернулась в свой вид и выступит на этапах российского Гран-при.
«Да, меня пригласили в парное катание, я неделю покаталась с Гошей Куницей у Сергея Сергеевича Рослякова в Медведково, но поняла, что это не моё. Одиночное люблю больше.
Я тренируюсь, планирую выступать на этапах Гран-при России. Уже всё отлично. Программы в процессе постановки, готовлю также четверной тулуп», — приводит слова Синицыной «РИА Новости Спорт».
Синицына тренируется в московской школе «Снежные барсы» у Светланы Пановой. В сезоне-2021/2022 Ксения выступала на этапах взрослой серии Гран-при, но до медалей не добралась. На чемпионате страны фигуристка заняла девятое место и не участвовала в недавно прошедших прокатах сборной России в «Мегаспорте».
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