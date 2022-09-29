Юдзуру Ханю начал вести соцсети, опубликовав детские фотографии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю впервые создал личные аккаунты в соцсетях. Ведение своих страниц он начал с поста, в котором поделился детскими фотографиями.

Фото: Личный архив Юдзуру Ханю

Ханю объявил о завершении карьеры 19 июля 2022 года, после чего вскоре завёл канал на YouTube.

Фото: Личный архив Юдзуру Ханю

Своё первое олимпийское золото Ханю завоевал на зимних Играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. В Пхёнчхане-2018 он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония).



Также японский фигурист является двукратным чемпионом мира, победителем командного чемпионата мира — 2017 в составе сборной Японии, чемпионом четырёх континентов 2020 года.