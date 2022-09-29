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Юдзуру Ханю начал вести соцсети, опубликовав детские фотографии

Юдзуру Ханю начал вести соцсети, опубликовав детские фотографии
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю впервые создал личные аккаунты в соцсетях. Ведение своих страниц он начал с поста, в котором поделился детскими фотографиями.

Фото: Личный архив Юдзуру Ханю

Ханю объявил о завершении карьеры 19 июля 2022 года, после чего вскоре завёл канал на YouTube.

Фото: Личный архив Юдзуру Ханю

Своё первое олимпийское золото Ханю завоевал на зимних Играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. В Пхёнчхане-2018 он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония).

Также японский фигурист является двукратным чемпионом мира, победителем командного чемпионата мира — 2017 в составе сборной Японии, чемпионом четырёх континентов 2020 года.

«Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать? «Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать?
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