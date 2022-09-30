Илья Авербух прокомментировал замену Медведевой на Туктамышеву в его шоу
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал то, что чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева сыграет роль Герды в его шоу «Снежная королева». В январе 2022 года роль Герды исполняла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
«Это новогоднее представление, Лиза подключается к нашему коллективу. Будут гастроли «Снежной королевы», шоу будет показано в том числе и в Москве. В роли Герды блестяще выступала Женя Медведева, уверен, Лиза Туктамышева также блестяще с этим справится во время гастролей нашего зимнего спектакля», — приводит слова Ильи Авербуха ТАСС.
Также посмотрите видео: фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
10:08
-
00:32
- 29 сентября 2022
-
22:21
-
22:17
-
21:51
-
19:51
-
19:20
-
17:47
-
16:16
-
13:01
-
10:28
-
10:20
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:05
-
09:01
-
08:44
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 28 сентября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
19:37
-
18:47
-
18:01
-
16:42
-
16:42
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
12:02
-
11:35
-
11:05
Партнерский контент