Илья Авербух прокомментировал замену Медведевой на Туктамышеву в его шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал то, что чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева сыграет роль Герды в его шоу «Снежная королева». В январе 2022 года роль Герды исполняла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Это новогоднее представление, Лиза подключается к нашему коллективу. Будут гастроли «Снежной королевы», шоу будет показано в том числе и в Москве. В роли Герды блестяще выступала Женя Медведева, уверен, Лиза Туктамышева также блестяще с этим справится во время гастролей нашего зимнего спектакля», — приводит слова Ильи Авербуха ТАСС.

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