Юдзуру Ханю рассказал о собственном ледовом шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю анонсировал собственное ледовое шоу. Об этом он сообщил в «Твиттере».

Шоу получило название «Пролог». Премьеры пройдут в Йокогаме (Япония) 4 и 5 ноября. Далее мероприятия состоятся 2 и 3 декабря в Хатинохе.

Своё первое олимпийское золото Ханю завоевал на зимних Играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. В Пхёнчхане-2018 он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония).



Также японский фигурист является двукратным чемпионом мира, победителем командного чемпионата мира — 2017 в составе сборной Японии, чемпионом четырёх континентов 2020 года.

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