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Юдзуру Ханю рассказал о собственном ледовом шоу

Юдзуру Ханю рассказал о собственном ледовом шоу
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю анонсировал собственное ледовое шоу. Об этом он сообщил в «Твиттере».

Шоу получило название «Пролог». Премьеры пройдут в Йокогаме (Япония) 4 и 5 ноября. Далее мероприятия состоятся 2 и 3 декабря в Хатинохе.

Своё первое олимпийское золото Ханю завоевал на зимних Играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. В Пхёнчхане-2018 он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония).

Также японский фигурист является двукратным чемпионом мира, победителем командного чемпионата мира — 2017 в составе сборной Японии, чемпионом четырёх континентов 2020 года.

«Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать? «Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать?

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