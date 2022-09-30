Юдзуру Ханю рассказал о собственном ледовом шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю анонсировал собственное ледовое шоу. Об этом он сообщил в «Твиттере».
Шоу получило название «Пролог». Премьеры пройдут в Йокогаме (Япония) 4 и 5 ноября. Далее мероприятия состоятся 2 и 3 декабря в Хатинохе.
Своё первое олимпийское золото Ханю завоевал на зимних Играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. В Пхёнчхане-2018 он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония).
Также японский фигурист является двукратным чемпионом мира, победителем командного чемпионата мира — 2017 в составе сборной Японии, чемпионом четырёх континентов 2020 года.
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