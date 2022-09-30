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Спортивный юрист пояснила, как определить вердикт по делу Валиевой, если его не обнародуют

Спортивный юрист пояснила, как определить вердикт по делу Валиевой, если его не обнародуют
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Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, как определить, какое решение принято по допинговому делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой, если оно не будет обнародовано. Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может не публиковать решение по делу Валиевой из-за её возраста.

Напомним, в ходе Олимпиады-2022 стало известно, что допинг-проба 15-летней на тот момент Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Церемония награждения по итогам командного турнира до сих пор не состоялась.

«Тут, конечно, можно будет судить по каким-то косвенным признакам — достанутся ли второму месту олимпийские медали. Мы будем понимать, выступает она дальше или нет. На самом деле это же вопрос такой. Может, Камила скажет, что она хочет поговорить.

Я так понимаю, что гендиректор РУСАДА не сказала, что это не будет опубликовано, а сказала, что это будет приниматься во внимание и обсуждаться. Возможно, это, наоборот, будет обсуждаться, если там будет выговор или её незначительная вина, или халатность. Наоборот, скажет, что моей вины не было. Тут нет такого немедленного запрета, тут вопрос в том, насколько это будет в интересах ребёнка. Это будет приниматься во внимание, и от этого будет приниматься решение, публиковать или нет», — цитирует юриста «Всепроспорт».

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