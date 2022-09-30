Елизавета Худайбердиева показала нежное фото с мужем, написав о любви

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, опубликовала в своём телеграм-канале фото с мужем, продюсером Первого канала Кириллом Благовым, и попыталась объяснить, что для неё значит любовь.

«Любовь — это когда лишний раз до тебя хотят дотронуться. Придвигаются поближе за столом, кладут свою ладонь на твою, зовут к себе, чтобы приобнять, заводят непослушную прядь тебе за ушко. Когда вдыхают аромат твоих волос с наслаждением, целуют просто так в щёчку, проходя мимо, держат за руку, переходя дорогу с тобой и просто гуляя по улице, притягивают к себе, чтобы сфотографироваться вместе. Любовь — это когда тебя хотят. Трогать, ощущать, слушать. Это невозможно изобразить, сыграть, если этого нет. Поэтому Станиславский тысячу раз прав, ответив на вопрос, что такое любовь: «Хотеть касаться», — написала Худайбердиева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Худайбердиевой.