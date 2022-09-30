Плющенко не исключил, что кто-то из спортсменов дистанцируется от СВО ради соревнований

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от спецоперации на Украине.
«Как мы можем следовать такому решению и дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства? Мои спортсмены никогда этого не сделают, в том числе и я. Я не исключаю, что кто-то из российских спортсменов последует этому. Такие спортсмены у нас есть. Но в таком случае я не вижу тогда вообще их пребывания в нашей стране. Мы надеемся, что этот конфликт скорее разрешится. И ещё раз говорю, что я поддерживаю нашего президента, наше руководство, наших воинов, офицеров, которые действительно отстаивают наше будущее. Только глупые не понимают, что вообще происходит и что может произойти в дальнейшем», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».
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