Жулин: Бах пусть подождёт немножко, когда мы пойдём под нормальным флагом

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Вы себе вообще представляете, что кто-то из российских спортсменов последует этому? Я даже допустить такого не могу. Даже близко таких мыслей не было. Что они, себе враги, что ли, эти спортсмены? На мой взгляд, никто этого не сделает. Томас Бах пусть подождёт немножко, когда мы пойдём под нормальным флагом. Ему надо просто подождать», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».