Рудковская — о призыве главы МОК: страшно за мальчишек и девчонок, у которых крадут мечту

Совладелец академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.
«Больше всего мне жаль спортсменов, которые попали под политические санкции! Очень уважала Томаса Баха — президента Олимпийского комитета, но читаю сегодняшнее его интервью и понимаю, что лозунг «Спорт вне политики» остался в далёком прошлом! Обидно! Больно! Страшно за наших ребят! За моего сына, за всех мальчишек и девчонок, которые живут и дышат спортом! У которых есть мечта! А у них эту мечту просто даже не забирают, а крадут по беспределу, нарушая все принципы спортивного движения, и втягивают тем самым в политику!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.
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