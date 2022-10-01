Туктамышева, Коляда и Мозалёв выступят на Мемориале Николая Панина-Коломенкина

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, а также пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов заявлены для участия на Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина, который станет первым в этом сезоне Всероссийским соревнованием по фигурному катанию. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
В соревнованиях традиционно будут представлены четыре вида программ – мужское и женское одиночное катание, состязания спортивных пар и танцевальных дуэтов. Окончательный состав участников станет известен накануне стартов.
Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина пройдёт в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с 5 по 8 октября.
Видео: Елизавета Туктамышева. Короткая программа
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