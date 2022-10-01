Мишин — о Мемориале Панина-Коломенкина: именно он стал моим первым соревнованием

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин поделился воспоминаниями о первом выступлении на Мемориале Панина-Коломенкина.



«Для меня Мемориал Панина — культовый турнир. Именно он стал моим первым соревнованием. Я до сих пор помню, как выходил на лёд — это был конец 50-х. Тогда мы соревновались на улице в ЦПКиО имени Кирова. Было очень холодно, у кромки льда стояли мужчины в шубах, в руках они держали картонные папки, на которых были нарисованы оценки. Поэтому я с особым трепетом каждый раз жду эти соревнования. Уверен, что в этом году они будут интересными», — приводит слова Алексея Мишина телеграм-канал Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина пройдёт в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с 5 по 8 октября.

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