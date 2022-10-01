Вайцеховская: не знаю, то ли поздравлять Соколовскую, то ли соболезнования выражать

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на информацию СМИ о переходе серебряного призёра Олимпийских игр в женском одиночном катании Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.
«Примерно полтора месяца я написала: «…Когда Трусова возвращалась в «Хрустальный» от Плющенко, она возвращалась на своих условиях. Иначе говоря, логично предположить, что её просто терпели, шли на уступки, понимая, что сложный характер — это сложный характер, а пять четверных — это пять четверных. Но будут ли терпеть сейчас?
Сразу напрашивается вопрос: «А зачем?» После пяти приземлённых на ОИ четверных любое уменьшение количества будет воспринято как шаг назад — так устроена человеческая психология. Спасти ситуацию способен какой-то качественный скачок: в постановке программ, интерпретации, сложности композиции. Это грандиозная работа, которой Саша после ОИ не занималась — это совершенно очевидно. То есть, вернувшись к привычным тренировкам, она по определению будет выглядеть слабее, чем была. А возможно, слабее, чем кто-то другой.
И какой тогда смысл фокусироваться на спортсменке с таким количеством персональных особенностей, когда вокруг толпами скользят молодые, послушные, работоспособные и гораздо более мотивированные? И когда в ближайшем обозримом будущем нет никаких серьёзных соревнований? Не говорю уже о том, что для смены стиля, имиджа и впечатления Трусовой, возможно, вообще необходимы другие тренерские руки, другой подход и другое отношение к собственной карьере…
А вот сейчас даже не знаю, как реагировать. То ли поздравлять Соколовскую (с точки зрения профессиональной тренерской карьеры приход спортсменки подобного ранга это, конечно же, большой плюс), то ли соболезнования выражать… В любом случае обеим — удачи!» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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