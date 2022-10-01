Рудковская: желаю Трусовой реализовать с Соколовской все свои спортивные мечты

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская отреагировала на переход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.

Трусова уже не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии Евгения Плющенко и в дальнейшем продолжила выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона.

«Я дружу с Сашей, её семьёй, у меня очень хорошие отношения с ней. Это потрясающая девочка. Хорошо её знаю, она год тренировалась у Евгения. Удивительно, что сначала девочки перешли в наш штаб, потом и Алёна Косторная, и Саша вернулись к Этери Тутберидзе. И снова ушли… Надеюсь, никто не будет говорить сейчас, что их кто-то переманил (смеётся). Сложно что-то комментировать. Думаю, что Саша вообще ничего комментировать не будет. Не её стиль. Это её решение, она взрослый спортсмен, отдающий себе отчёт.

После чемпионата мира в Стокгольме Саша возвращалась от нас к Этери Георгиевне в великолепной спортивной форме и в суперформе со штабом Тутберидзе подошла к Олимпиаде. Она стала бронзовым призёром чемпионата мира у нас, потом завоевала серебро ОИ в Пекине со штабом Тутберидзе! Но об этом ли мечтала эта девочка? Думаю, что нет.

Желаю ей реализовать со Светланой Соколовской все свои спортивные мечты. Светлана — прекрасный тренер и человек. И Марк Кондратюк, и Саша Самарин у неё — потрясающие ребята! Софья Самоделкина — прекрасный спарринг-партнёр, эта девочка умеет прыгать четверные. Саша любит сильных вокруг себя.

У неё будет непростой сезон, как и у многих девочек. Я знаю про её травму спины, но это тот спортсмен, который готов пройти все спортивные испытания. Она не боится трудностей, она их преодолевает со своим уникальным — от природы — упорством. Уверена, у неё ещё не поставлена точка в спорте, она должна продолжать карьеру и ещё наберёт прекрасную форму. Прыгнет свои пять четверных и получит заслуженное золото!

Буду ли за я за неё болеть? Да, конечно, буду, потому что искренне ей восхищаюсь», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».