«Обратного пути уже точно не будет». Бутырская — о возможном переходе Трусовой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала информацию о возможном переходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.

«Мне сложно комментировать эту ситуацию, потому что сейчас это уже вообще непонятно. Когда Саша уходила в первый раз, были какие-то объяснения, но когда во второй — это уже как-то неправильно. Не могу понять, что происходит: зачем нужно бегать туда-обратно, потом ещё куда-то. Нужно знать, что у неё в голове и какой мотив. Возможно, это последствия поражения на Олимпиаде, возможно, что-то другое. Конечно, Саша всегда была такой сорвиголовой, у нее на всё своё мнение. Но всё-таки это очень странный поступок. В первую очередь по отношению к Этери Георгиевне.



На мой взгляд, теперь обратного пути уже точно не будет. Думаю, Этери Георгиевна не простит её во второй раз. Тренеру очень важно быть уверенным в своём спортсмене, знать, что он тебя не предаст. Когда Саша поняла, что для крепкого выступления на Олимпиаде ей нужна Тутберидзе, Этери Георгиевна приняла её обратно. А теперь Саша опять уходит. В любом случае это её выбор и я желаю ей только удачи и успехов. Если этот переход позволит её карьере быть ещё более яркой и продолжительной, то я буду только рада за неё», — приводит слова Бутырской «РБ Спорт».

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