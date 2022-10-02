Елена Радионова предположила, почему Трусова решила перейти от Тутберидзе к Соколовской

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова высказала мнение, почему российская фигуристка Александра Трусова решила перейти от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.



«Мне трудно сказать, что повлияло на переход Саши Трусовой. Думаю, что он не связан с ситуацией на Олимпиаде. Тогда это были эмоции, а сейчас всё подутихло. Сейчас новый этап жизни, и, возможно, Саше захотелось сменить обстановку, быть поближе к Марку Кондратюку.



Не думаю, что были разногласия с тренерским штабом, потому что на прокатах всё было достаточно хорошо. Мне трудно сказать, что повлияло. В любом случае хочу пожелать ей удачи, добиться успехов с новым тренером», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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