«Неожиданно видеть себя в таком облике». Туктамышева опубликовала фото в новом платье

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях фото в новом сценическом платье.
«Достаточно неожиданно видеть себя в таком облике, но мне нравится», — подписала снимок Туктамышева.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
В ближайшее время Туктамышева планирует выступить на Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина, который станет первым в этом сезоне всероссийским соревнованием по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с 5 по 8 октября.
25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
- 2 октября 2022
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:45
-
10:05
- 1 октября 2022
-
23:27
-
23:05
-
22:53
-
22:17
-
21:35
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
20:30
-
18:52
-
12:58
-
12:13
- 30 сентября 2022
-
23:25
-
21:15
-
21:06
-
20:20
-
19:49
-
19:10
-
17:26
-
12:54
-
12:06
-
10:33
-
10:08
-
00:32
- 29 сентября 2022
-
22:21
-
22:17
-
21:51