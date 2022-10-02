«Неожиданно видеть себя в таком облике». Туктамышева опубликовала фото в новом платье

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях фото в новом сценическом платье.

«Достаточно неожиданно видеть себя в таком облике, но мне нравится», — подписала снимок Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

В ближайшее время Туктамышева планирует выступить на Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина, который станет первым в этом сезоне всероссийским соревнованием по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с 5 по 8 октября.

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).