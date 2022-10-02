Железняков — о переходе Трусовой: пока свою голову на место не поставишь, ничего не будет

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, эмоционально высказался о решении подопечной Александры Трусовой перейти в тренерский штаб Светланы Соколовской.

«Перейдёт Трусова к Соколовской — ну и что? Имя «Русская ракета» останется в истории. Пусть переходит. Каждый человек выбирает сам. Сам кузнец своего счастья. Саша, к сожалению, не умеет слушать мудрых людей. Я могу привести пример: хореография — на джаз Саша уже год не ходит. Хотя в интернете все пишут комментарии: «Саша, тебе нужно танцевать, тебе нужна пластика и хореография!» Нет, Саша выводов не делает. Классический танец — то же самое. Что сказать, если ребёнок не понимает, что есть профессиональные люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Всё это съели. Почему ты не можешь просто прислушаться? Почему тебе нужно постоянно менять тренерский штаб?

Я желаю ей только удачи! Пусть у Трусовой всё в жизни сложится, но такие поиски, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. Пусть идёт к Соколовской, к Василевскому, да к кому угодно. Пока ты свою голову на место не поставишь, ничего не будет», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.