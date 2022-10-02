Железняков — о переходе Трусовой: пока свою голову на место не поставишь, ничего не будет

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, эмоционально высказался о решении подопечной Александры Трусовой перейти в тренерский штаб Светланы Соколовской.
«Перейдёт Трусова к Соколовской — ну и что? Имя «Русская ракета» останется в истории. Пусть переходит. Каждый человек выбирает сам. Сам кузнец своего счастья. Саша, к сожалению, не умеет слушать мудрых людей. Я могу привести пример: хореография — на джаз Саша уже год не ходит. Хотя в интернете все пишут комментарии: «Саша, тебе нужно танцевать, тебе нужна пластика и хореография!» Нет, Саша выводов не делает. Классический танец — то же самое. Что сказать, если ребёнок не понимает, что есть профессиональные люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Всё это съели. Почему ты не можешь просто прислушаться? Почему тебе нужно постоянно менять тренерский штаб?
Я желаю ей только удачи! Пусть у Трусовой всё в жизни сложится, но такие поиски, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. Пусть идёт к Соколовской, к Василевскому, да к кому угодно. Пока ты свою голову на место не поставишь, ничего не будет», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 октября 2022
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:45
-
10:05
- 1 октября 2022
-
23:27
-
23:05
-
22:53
-
22:17
-
21:35
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
20:30
-
18:52
-
12:58
-
12:13
- 30 сентября 2022
-
23:25
-
21:15
-
21:06
-
20:20
-
19:49
-
19:10
-
17:26
-
12:54
-
12:06
-
10:33
-
10:08
-
00:32
- 29 сентября 2022
-
22:21
-
22:17
-
21:51