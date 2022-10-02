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Попова — о переходе Трусовой: поменять программу — вопрос индивидуальных договорённостей

Попова — о переходе Трусовой: поменять программу — вопрос индивидуальных договорённостей
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Бывшая российская фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова высказала мнение о программах российской фигуристки Александры Трусовой после возможного перехода от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Здесь вопрос индивидуальных договорённостей — поменять программу или костюм. Не проблема в новом штабе, бывают случаи, когда спортсмен уходит и катает программы, поставленные предыдущим тренером, здесь всё зависит от ситуации», — приводит слова Поповой ТАСС.

Отметим, что Трусова не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась, продолжив при этом выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

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