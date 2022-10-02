Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Триатлон. Супер Лига. 4 гонка. Тулуза
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это тактическая ошибка». Навка — о возможном переходе Трусовой

«Это тактическая ошибка». Навка — о возможном переходе Трусовой
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала информацию о возможном переходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Я, конечно, не нахожусь внутри команды, не знаю всех плюсов и минусов, но думаю, что это решение приняли на семейном совете. Александра с родителями пришли к этому выводу. На мой взгляд, это тактическая ошибка», — приводит слова Татьяны Навки «РБК Спорт».

Отметим, что Трусова не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась, продолжив при этом выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

Новость по теме
Инна Гончаренко считает, что отношения с Кондратюком сыграли роль в переходе Трусовой

Видео: Александра Трусова. Короткая программа

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022