«Это тактическая ошибка». Навка — о возможном переходе Трусовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала информацию о возможном переходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Я, конечно, не нахожусь внутри команды, не знаю всех плюсов и минусов, но думаю, что это решение приняли на семейном совете. Александра с родителями пришли к этому выводу. На мой взгляд, это тактическая ошибка», — приводит слова Татьяны Навки «РБК Спорт».

Отметим, что Трусова не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась, продолжив при этом выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

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