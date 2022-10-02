Ягудин — о Трусовой: мне вообще всё равно, у кого она тренируется

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал информацию о возможном переходе серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Честно, мне вообще всё равно, где она тренируется, у кого она тренируется, сколько по времени она тренируется, во сколько встаёт, что она ест, с кем спит и так далее. Я скажу, положителен этот переход или нет, только когда начнётся сезон, начнутся турниры, где мы увидим результаты. Сейчас мусолить переход, мне кажется, нет смысла. Желаю им в тандеме с Соколовской удачи», — приводит слова Алексея Ягудина «Матч ТВ».

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