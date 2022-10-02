Авербух прокомментировал переход Трусовой, отметив, что Соколовская — «большой тренер»

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал переход российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Светлана Соколовская действительно серьёзный и большой тренер. Пожелаю им удачи в работе», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Отметим, Трусова не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась, продолжив при этом выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

Из девушек в команде Соколовской только перешедшая в межсезонье 15-летняя Софья Самоделкина.