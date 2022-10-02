Марк Кондратюк отказался комментировать переход Трусовой в группу Соколовской

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России Марк Кондратюк отказался комментировать переход российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Переход Трусовой к новому тренеру не комментирую», — приводит слова Кондратюка «РИА Новости Спорт».

Отметим, что по окончании прошлого сезона Трусова и Кондратюк, который тренируется у Соколовской, вместе проводили время, после чего стало известно об их романе, который молодые люди не стали скрывать.

Трусова не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась, продолжив при этом выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.