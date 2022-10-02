Плющенко: возродить соперничество с Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему?
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал возможное возрождение соперничества с Алексеем Ягудиным на турнире шоу‑программ, который планирует провести Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«У вас есть желание принять участие в турнире? Здесь всё упирается в бюджет. Фанаты видят меня на моих шоу. У меня прошёл тур по стране «Союз чемпионов». Я планирую ездить с ним в дальнейшем. У меня прошли шоу «Лебединое озеро», «Щелкунчик», третья сказка «Золушка», сейчас мы делаем «Снегурочку». Возродить легендарное соперничество с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».
Комментарии
- 2 октября 2022
-
21:18
-
20:13
-
18:48
-
18:00
-
17:51
-
17:10
-
14:55
-
13:37
-
13:15
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:45
-
10:05
- 1 октября 2022
-
23:27
-
23:05
-
22:53
-
22:17
-
21:35
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
20:30
-
18:52
-
12:58
-
12:13
- 30 сентября 2022
-
23:25
-
21:15
-
21:06
-
20:20
-
19:49
-
19:10
Партнерский контент