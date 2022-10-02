Плющенко: возродить соперничество с Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему?

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал возможное возрождение соперничества с Алексеем Ягудиным на турнире шоу‑программ, который планирует провести Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«У вас есть желание принять участие в турнире? Здесь всё упирается в бюджет. Фанаты видят меня на моих шоу. У меня прошёл тур по стране «Союз чемпионов». Я планирую ездить с ним в дальнейшем. У меня прошли шоу «Лебединое озеро», «Щелкунчик», третья сказка «Золушка», сейчас мы делаем «Снегурочку». Возродить легендарное соперничество с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».