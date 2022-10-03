Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Александр Жулин посетили свадьбу Синициной и Кацалапова

Бывшая фигуристка Татьяна Навка и её муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также тренер по фигурному катанию Александр Жулин посетили свадьбу фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые 2 октября стали мужем и женой.
Фото: 7Дней
Фото: 7Дней
Фото: 7Дней
Никита сделал предложение Виктории 22 мая, когда пара была в отпуске. В июне же фигуристы сообщили о помолвке.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру. 22 сентября они объявили о решении пропустить половину сезона.
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