Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Александр Жулин посетили свадьбу Синициной и Кацалапова

Бывшая фигуристка Татьяна Навка и её муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также тренер по фигурному катанию Александр Жулин посетили свадьбу фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые 2 октября стали мужем и женой.

Фото: 7Дней

Фото: 7Дней

Фото: 7Дней

Никита сделал предложение Виктории 22 мая, когда пара была в отпуске. В июне же фигуристы сообщили о помолвке.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру. 22 сентября они объявили о решении пропустить половину сезона.