Синицина и Кацалапов — о свадьбе: это прекрасный день. Мы просто счастливы

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов официально стали мужем и женой. Свадьба фигуристов прошла 2 октября. Молодожёны прокомментировали знаменательное событие.

«Мы сегодня счастливы. Мы 18 лет знакомы, восемь лет катаемся в паре, семь лет вместе и полчаса уже муж и жена. Это прекрасный день в кругу самых близких друзей и родных, которые, кажется, сегодня волновались больше, чем мы. А мы просто счастливы! Спасибо всем за добрые слова, пожелания и поздравления!» — приводит слова фигуристов издание «7Дней».

Никита сделал предложение Виктории 22 мая, когда пара была в отпуске. В июне же фигуристы сообщили о помолвке.

Фрагмент бракосочетания Виктории Синициной и Никиты Кацалапова: