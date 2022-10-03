Евгений Плющенко рассказал об общении с Юдзуру Ханю

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко рассказал, как общается с двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании японцем Юдзуру Ханю.

«Мы с Юдзуру дружили, выступали вместе много, знаю его с восьми лет. Он пришёл ко мне, когда я в Японии катался, и говорит: «Евгений, посмотри, как я прыгаю». Я посмотрел и сказал: «Ты будешь великим, ты очень быстро крутишься, ты уникален».

С того времени мы и начали общаться. Уже будучи олимпийским чемпионом, он приглашал меня на свои шоу. Он вообще машина, много раз говорил, он с другой планеты», — приводит слова Евгения Плющенко ТАСС.

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