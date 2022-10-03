Евгений Плющенко заявил, что лично знает спортсменов, которые захотят откреститься от СВО

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Такие спортсмены, которые захотят принять условия Баха, будут. Уже такие есть. И тренеры, и спортсмены. И я их знаю лично. Предпосылки к этому есть, будут возникать дальше, к сожалению.

Поэтому в нашей стране нужно сейчас сместить фокус на внутренние соревнования. У нас есть Гран-при России. Да, там будут выступать только наши спортсмены. Но всё равно русские — самые сильные. Российское фигурное катание — это топ. Будем внутри страны поднимать фигурное катание, растить наших чемпионов, спортсменов. Надеюсь, что в других странах чуть-чуть винтик с болтом соединятся в мозгах», — приводит слова Плющенко Metaratings.

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