Рудковская: у Тутберидзе прекрасные фигуристки. Но ни одна её чемпионка не вернулась на ОИ

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская прокомментировала переход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.
Трусова уже не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии Евгения Плющенко и в дальнейшем продолжила выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона.
«Саша Трусова — уникальная, отлитая из стали, несгибаемая! И всё же, несмотря на её уникальный талант, на её успехи, до золота её не довели. И не только её. И многим могло показаться, что всё, что она упустила свой шанс, попыталась взлететь и не смогла.
Но, во-первых, Саша не такова. Во-вторых, это, повторюсь, миф! Легенда, в которую многие из нас поверили, потому что так быстро закончилась постолимпийская карьера Юли Липницкой, потом почти так же быстро — Алины Загитовой. И, дай бог, не будет так короток век Ани Щербаковой.
У Этери Тутберидзе прекрасные спортсменки! Но ни одна её чемпионка, к сожалению, не вернулась на олимпийский лёд. Они горели в спорте очень ярко, но очень недолго. И ни одна из них не получила второго шанса. Не просто не взошла на свой второй олимпийский подиум — в принципе до него не доехала. Максимум сезон — и всё, откатали, сидим дома. Есть искры — и есть долгожители.
Наверное, не для того девочки соревнуются, чтобы стать чемпионками (в лучшем случае), а потом уйти в тренерство. Действительно великие спортсмены, которые вписывают свои имена в историю надолго, проходят два олимпийских цикла минимум. Верю, что Саша Трусова достойна этого», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.
Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина:
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