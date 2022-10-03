Стала известна дата начала съёмок нового сезона «Ледникового периода»
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Съёмки нового сезона шоу «Ледниковый период» стартуют на текущей неделе, а именно 6 и 7 октября. Об этом сообщает Sport24.
Также сообщается, что съёмочный процесс будет проходить на территории ледового дворца в «Лужниках». Ранее там уже снимали проект в 2020 году.
В прошлом сезоне победу в «Ледниковом периоде» одержали двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов. Второе место заняли олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина и актёр Иван Колесников. На третьем месте обосновались сразу три пары: Оксана Домнина/Кирилл Зайцев, Агата Муцениеце/Александр Энберт, Евгения Медведева/Даня Милохин.
Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина:
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