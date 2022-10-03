Илья Авербух рассказал, каким будет новый сезон «Ледникового периода»
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался о новом сезоне ледового шоу «Ледниковый период».
«Этот сезон называется «Снова вместе». В нём будут принимать участие герои проектов различных сезонов на протяжении всех лет: от героев первого сезона 2006 года до героев сезона-2020/2021. Огромная палитра разных участников, которых мы снова увидим в парах. Не все будут выступать с теми, с кем выступали раньше: какие-то пары сохранятся, но большинство будут видоизменены. Сезон будет разделён на две части командной борьбы. Вместе со мной в проекте будет Александр Жулин. Будет сначала командный турнир, потом личный», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым
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