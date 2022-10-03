Авербух: Татьяна Тарасова будет в жюри «Ледникового периода». Без неё проект невозможен
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух рассказал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, как и прежде, окажется в составе жюри телепроекта «Ледниковый период». По словам Авербуха, шоу не может существовать без Тарасовой.
«Тарасова в жюри? На данный момент — да, Татьяна Анатольевна будет. Очень надеемся, что ничего не помешает. Она готовится к съёмкам и планирует быть в проекте.
Татьяна Анатольевна – неотъемлемая часть проекта. Без Татьяны Анатольевны проект невозможен», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее стали известны даты начала съёмок «Ледникового периода».
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