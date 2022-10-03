Илья Авербух сообщил, что Евгения Медведева выступит в новом сезоне «Ледникового периода»
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, постановщик и хореограф Илья Авербух сообщил, что двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева примет участие в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период». В прошлом сезоне Медведева выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным и заняла третье место.
«Будет ли Медведева выступать с Милохиным? Женя точно будет выступать. Сохраним небольшую интригу, но думаю, что совсем скоро узнаете. Женя точно будет на льду», – рассказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее стали известны даты начала съёмок «Ледникового периода».
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