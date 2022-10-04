Алексей Ягудин отреагировал на слова Плющенко, заявившего, что тот не умеет кататься

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься».
Алексей в ответ привёл статистику своих достижений и сравнил её с достижениями Евгения.
«Статистика может доказать что угодно, даже правду. (с) Ноэл Мойнихан», — подписал он соответствующее изображение.
Посмотреть пост можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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