Алексей Ягудин отреагировал на слова Плющенко, заявившего, что тот не умеет кататься

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься».

Алексей в ответ привёл статистику своих достижений и сравнил её с достижениями Евгения.

«Статистика может доказать что угодно, даже правду. (с) Ноэл Мойнихан», — подписал он соответствующее изображение.

Посмотреть пост можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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