Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Ягудин отреагировал на слова Плющенко, заявившего, что тот не умеет кататься

Алексей Ягудин отреагировал на слова Плющенко, заявившего, что тот не умеет кататься
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься».

Алексей в ответ привёл статистику своих достижений и сравнил её с достижениями Евгения.

«Статистика может доказать что угодно, даже правду. (с) Ноэл Мойнихан», — подписал он соответствующее изображение.

Посмотреть пост можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Слёзы из-за Валиевой, жвачка Плющенко и аплодисменты Тутберидзе. Фигурное бинго Слёзы из-за Валиевой, жвачка Плющенко и аплодисменты Тутберидзе. Фигурное бинго

Реакция Евгении Медведевой на гол Фёдора Смолова:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022