Александра Трусова будет представлять «Хрустальный», несмотря на уход от Этери Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова продолжит представлять отделение «Хрустальный». Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина. Ранее стало известно, что Трусова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской в ЦСКА.
«Тренироваться Саша будет у Соколовской, но представлять она продолжит отделение «Хрустальный», поскольку обратилась с заявлением позднее установленного срока так называемого трансферного окна», — приводит слова Ермолиной ТАСС.
Ранее совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская прокомментировала переход Трусовой от Тутберидзе к Соколовской.
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