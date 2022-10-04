Алексей Ягудин выложил селфи из Красной Поляны. Фото

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил селфи, сделанное в Красной Поляне.

Фото: из личного архива алексея ягудина

42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Ранее Алексей Ягудин отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявившего, что тот не умеет кататься.

Новость по теме Алексей Ягудин отреагировал на слова Плющенко, заявившего, что тот не умеет кататься

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