Камила Валиева показала тройные прыжки, которые умеет исполнять. Видео

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале новое видео, сделанное на тренировке. Спортсменка показала, какие тройные прыжки умеет исполнять. Сперва она продемонстрировала каскад тройной лутц — тройной тулуп, затем связку тройной флип — ойлер — тройной сальхов, после чего приземлила тройной лутц. Напомним, Валиева владеет и тройным акселем, однако на этот раз решила его не прыгать.
В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, попутно переписав на себя все лучшие в мире оценки – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир. Однако в день награждения стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре. Награждение было отложено до окончания расследования.
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