Елена Вайцеховская отреагировала на слова Ирины Родниной об Александре Трусовой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала слова трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы РФ Ирины Родниной о серебряном призёре Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой.
«То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое её событие, и я имею в виду не катание, конечно», – говорит Ирина Роднина, комментируя Сашин переход, а я вспоминаю самое первое интервью, которое мы с Ириной Константиновной делали в 1990-м за день до её отъезда в США. Всего лишь цитата: «Я ведь никогда не проигрывала. И не знаю, как бы повела себя, случись проиграть…»
Не одно и то же, разумеется, но тем не менее…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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