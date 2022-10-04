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Стало известно, какие наказания грозят фигуристам за нарушение Кодекса этики ФФККР

Стало известно, какие наказания грозят фигуристам за нарушение Кодекса этики ФФККР
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В новом Кодексе этики, принятом Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), названы дисциплинарные меры, которые могут быть применены к нарушителям положений документа.

Отмечается, что нарушения будут рассматриваться комиссией по этике, а решения о наказаниях возложены на исполком ФФККР.

В зависимости от тяжести совершённого проступка фигурист, тренер или арбитр может быть предупреждён или оштрафован, его могут заставить принести публичные извинения или опубликовать выговор на сайте ФФККР. Есть и более серьёзные наказания – например, аннулирование результата соревнований, временная или постоянная дисквалификация, исключение из состава сборной России, запрет посещения мероприятий и соревнований, проводимых под эгидой ФФККР.

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