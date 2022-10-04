Плющенко посоветовал Ягудину купить плед, сборник кроссвордов и газету «Жизнь»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко усомнился в статистике, которую Алексей Ягудин привёл в споре с ним об умении кататься.
Напомним, Плющенко в одном из интервью заявил, что Ягудин не умеет кататься. Алексей отреагировал и в качестве доказательства привёл статистику личных встреч, согласно которой выигрывает у Плющенко по сумме всех соревнований со счётом 14:8. При этом в графе «чемпионат России» он уступает Евгению 2:3. По официальным данным, на счету Плющенко 10 золотых медалей национального первенства, а у Ягудина – ни одной.
«Года идут, но Алёша вместо работы всё норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая.
И если уж пошла такая пьянка, Алёша, напомни мне, когда ты у меня два раза выиграл чемпионат России? Ты когда картинки выставляешь, фактчекинг-то практикуй ради приличия, если у тебя память такая короткая. Ну, стыдно, честное слово, в твоих-то годах такую дешёвую пыль людям в глаза пускать. Великое разочарование в жизни и в себе, наверное, это жить прошлым. Бесконечно мериться прошлыми заслугами, вместо того чтобы работать и развивать дело своей жизни. Очень жаль мне тебя, Алёша. Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по восемь часов на льду, а кто-то всё до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь». Для тебя всё это давно стало куда интереснее и дороже льда!!!» — написал Плющенко в соцсетях.
- 4 октября 2022
-
20:24
-
19:05
-
18:45
-
18:17
-
18:02
-
16:20
-
14:09
-
13:20
-
13:00
-
11:20
-
11:12
-
08:13
-
08:08
-
07:53
- 3 октября 2022
-
19:22
-
18:42
-
18:05
-
17:42
-
17:32
-
17:05
-
16:55
-
16:37
-
15:35
-
12:02
-
11:28
-
11:01
-
09:31
-
09:22
-
07:55
-
00:33
-
00:19
- 2 октября 2022
-
21:55
-
21:18
-
20:13
-
18:48