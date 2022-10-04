Талалайкина вернулась в группу Рукавицына и будет выступать за Россию

Санкт-петербургский тренер Евгений Рукавицын подтвердил, что 20-летняя фигуристка Мария Талалайкина возвращается в его группу и будет выступать за Россию.

Талалайкина тренировалась у Рукавицына до лета 2021 года. Минувший сезон Мария провела в Италии и даже получила разрешение на смену спортивного гражданства от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Талалайкина поддержала Елизавету Нугуманову, которая летом со скандалом ушла от Рукавицына, заявив об оскорблениях со стороны тренера.

«Да, Талалайкина выразила желание вновь тренироваться в моей группе. Я дал согласие. Она будет выступать за Россию. Её тренировочным процессом будет заниматься Галина Кашина», — приводит слова Рукавицына «РИА Новости Спорт».

Талалайкина – призёр международных турниров, этапов и финала Кубка России.