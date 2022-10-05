Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина высказалась о конфликтной ситуации между Плющенко и Ягудиным

Роднина высказалась о конфликтной ситуации между Плющенко и Ягудиным
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала конфликтную ситуацию с участием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина.

Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься», Алексей в ответ сравнил свои достижения с достижениями Евгения, после чего тот написал пост в соцсетях.

«Я не калькулятор — не считаю достижения ни одного, ни другого. Оба хорошие спортсмены. Они олимпийские чемпионы и добились многого. В их разборках принимать участие я не собираюсь. Один закончил очень давно, другой — не так давно. Смешно выяснять отношения на льду.

У любого спортсмена есть период жизни, когда он может выступать в полную силу. А смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина мне не очень интересно. Лучше смотреть на современных молодых спортсменов. Кто легендарнее? Я, ха-ха», — приводит слова Родниной Sport24.

Новость по теме
«Жаль мне тебя, Алёша». Плющенко ответил Ягудину, сравнившему их достижения

Тренировку «Ангелов Плющенко» посетила кошка.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022