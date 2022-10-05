Роднина высказалась о конфликтной ситуации между Плющенко и Ягудиным

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала конфликтную ситуацию с участием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина.

Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься», Алексей в ответ сравнил свои достижения с достижениями Евгения, после чего тот написал пост в соцсетях.



«Я не калькулятор — не считаю достижения ни одного, ни другого. Оба хорошие спортсмены. Они олимпийские чемпионы и добились многого. В их разборках принимать участие я не собираюсь. Один закончил очень давно, другой — не так давно. Смешно выяснять отношения на льду.

У любого спортсмена есть период жизни, когда он может выступать в полную силу. А смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина мне не очень интересно. Лучше смотреть на современных молодых спортсменов. Кто легендарнее? Я, ха-ха», — приводит слова Родниной Sport24.

Тренировку «Ангелов Плющенко» посетила кошка.