«Чувствую себя идиоткой». Мария Бутырская пожаловалась на искажение её слов

Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании россиянка Мария Бутырская пожаловалась, что в прессе иногда искажают её слова.

«Лично я, когда даю комментарии, пытаюсь всегда донести какую-то свою мысль и в процессе диалога с журналистом всё чётко объясняю. Но потом я читаю статью и не узнаю свои слова. Очень много фраз вырезают из диалога, а потом я чувствую себя идиоткой.

Мне становится обидно, потому что после каких-то публикаций мне начинают что-то предъявлять. Я достаточно умный человек и во время разговора продумываю свои слова, а не говорю что попало», — приводит слова Марии Бутырской издание Metaratings.

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