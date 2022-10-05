«Уже совсем большая стала». Елизавета Туктамышева показала фото своей собаки

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в социальных сетях, выложив фото в новом сценическом платье. Спортсменка показала, как выросла её собака.
«Уже совсем большая стала», — подписала она соответствующее фото.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
В ближайшее время Туктамышева планирует выступить на мемориале Н.А. Панина-Коломенкина, который станет первым в этом сезоне всероссийским соревнованием по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с 5 по 8 октября.
25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина:
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